Com gol de Pito, Brasil goleia Cuba na estreia da Copa do Mundo de futsal

Com a vitória, o Brasil conquistou seus primeiros três pontos no Grupo B da Copa do Mundo, tendo a mesma pontuação da Tailândia

O Brasil goleou Cuba por 10 a 0 neste sábado, 14, na estreia da Copa do Mundo de futsal, realizada no Uzbequistão. Os gols da Seleção Brasileira foram marcados por Marcel (três vezes), Neguinho, Marlon (três vezes), Felipe Valério, Pito e Arthur Guilherme.





A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira, às 12h (de Brasília), contra a Croácia, pela segunda rodada da fase de grupos. Cuba, por sua vez, irá enfrentar a Tailândia no mesmo dia, às 9h30.

Os gols do jogo

Os dois tempos da partida foram dominados pelo Brasil. Marcel abriu o placar com três minutos de jogo, após uma assistência de Dyego Zuffo. Nove minutos depois, Neguinho ampliou. Aos 13 minutos, Marlon fez o terceiro. Na saída de bola, Felipe Valério marcou o quarto chutando de fora.

A segunda etapa do Brasil foi ainda mais avassaladora. Marcel fez o quinto no início do segundo tempo. Alguns segundos depois, Marlon fez o sexto. Eleito o melhor jogador do mundo, Pito marcou o sétimo. Arthur, de cavadinha, marcou o oitavo. Marcel fez o nono perto do fim. Marlon, de calcanhar, contou com uma falha do goleiro Pérez e fez o décimo.