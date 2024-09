NFL: jogo ocorre em meio à polêmica de jogadores com medo do Brasil

Às vésperas da primeira partida da NFL no Brasil, Darius Slay, do Philadelphia Eagles, expressa preocupações com a segurança em São Paulo e gera polêmica

Às vésperas da primeira partida da NFL no Brasil, Darius Slay, do Philadelphia Eagles, ao informar que viajaria para o Brasil, falou que as "taxas de crimes são altas". Os Eagles de Slay enfrentarão o Green Bay Packers nesta sexta-feira, dia 6, às 21h15min (horário de Brasília).

As declarações foram feitas em seu próprio podcast, intitulado "Big Play Slay", que foi ao ar no último domingo, dia 1º. Entre seus comentários, ele disse que os jogadores foram proibidos de sair do hotel da equipe e afirmou ter medo de "terrorismo".

