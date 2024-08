Anitta e Luisa Sonza fazem show em evento inédito da NFL no Brasil

O NFL São Paulo Game ocorrerá na Neo Química Arena, localizada na capital paulista, no dia 6 de setembro, às 21h15min. O evento marca o primeiro confronto da NFL na América do Sul.

“Assumindo o palco no intervalo do NFL São Paulo Game 2024… Anitta”, anunciou a liga esportiva profissional de futebol americano nesta terça-feira, 20, em publicação nas redes sociais.

Além das duas estrelas do pop nacional, o artista norte-americano Zeeba , que é filho de pais brasileiros, vai performar o hino dos Estados Unidos, já a DJ Carola vai tocar antes do jogo.

“Crescer no Brasil moldou completamente minha jornada como artista e, claro, como pessoa. Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. Realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, comemorou Anitta em comunicado enviado pelo evento.

A partida no Brasil trará uma disputa entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. O confronto entre as equipes abre a temporada 24/25 da NFL.