Palmeiras faz provocação ao Corinthians por uniforme verde no CT, mas recebe resposta

O Palmeiras não perdeu a oportunidade de provocar o maior rival, o Corinthians, que recebeu um uniforme verde do Green Bay Packers, equipe da NFL. Isso porque o time do estado de Wisconsin utilizou o CT do Timão como local de preparação para jogo de futebol americano, que vai ocorrer no Brasil. Exatamente na Neo Química Arena, às 21h15, nesta sexta-feira (6/9).

Assim, em agradecimento ao Coringão por ceder as instalações, o Packers deu uma camisa do seu uniforme padrão, que contém predominantemente o verde. Aliás, a vestimenta tem a presença do nome “Corinthians” na parte de trás. Vale relembrar que tal cor faz alusão ao arquirrival. Por isso, apesar de não ser uma proibição institucional, não há a permissão do uso no centro de treinamento.