Super Bowl 2024: saiba tudo sobre a final do futebol americano

O esporte alcançou um novo público quando a cantora Taylor Swift começou a namorar o tight end (responsável por bloquear os defensores adversários) dos Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Afinal, os fãs passaram a acompanhar os resultados do time.

A liga de Futebol Americano, ou National Football League (NFL), em inglês, tem se popularizado no Brasil. Segundo pesquisa Ibope Recupom do ano passado, o País tinha 35,4 milhões de fãs do esporte. O número chamou atenção da Liga, que marcou um dos jogos no Brasil ainda este ano .

O Super Bowl 2024 será realizado no estádio Allegiant, em Las Vegas, Estados Unidos. O local tem capacidade para 65 mil pessoas. É a casa dos times Las Vegas Raiders e o UNLV Rebels - time da divisão universitária dos EUA.

O Super Bowl deste ano será no próximo domingo, 11 de fevereiro , às 20h30min (horário de Brasília). O jogo deve se estender até a meia noite, já que tem um intervalo de 30 minutos e o cronômetro é parado muitas vezes durante a partida.

O Super Bowl é a final do campeonato da NFL, disputada pelos dois melhores times das duas conferências dos Estados Unidos - a NFC (National Football Conference) e a AFC (American Football Conference).

Com a presença de Taylor no Super Bowl deste ano, espera-se um aumento na audiência presencial e mais espectadores acompanhando a transmissão pela televisão e internet. O romance dos dois tomou, inclusive, proporções políticas nos Estados Unidos.

O time vencedor do Super Bowl é considerado o melhor time da temporada; assim, aproveita regalias como o pagamento pelo título e o reconhecimento no país. Cada jogador do time vencedor recebe U$ 150 mil (cerca de R$ 746 mil) pela vitória.

A importância da partida do Super Bowl vai além da decisão do campeonato estadunidense. O evento atrai bastante público nos Estados Unidos e as marcas aproveitam para fazer propaganda. Comprar um comercial de 30 segundos nos intervalos do jogo custa cerca de 7 milhões de reais .

Um dos jogadores mais famosos da liga americana, Tom Brady é considerado o jogador que mais ganhou Super Bowls - seis vezes pelo New England Patriots e uma pelo Tampa Bay Buccaneers.

Os grandes lançamentos do cinema também tem seus trailers divulgados em primeira mão no Super Bowl. A Disney deve apresentar trailers dos principais lançamentos deste ano: Deadpool 3 e Divertidamente 2.



Super Bowl: Como são escolhidos os times que irão jogar?

A pré-temporada de futebol americano começa com cada uma das 32 equipes jogando quatro jogos durante um mês, até iniciar a temporada regular.

Na sequência, os 32 times disputam a temporada regular, que começa em setembro, e vão acumulando pontos a fim de passar para a próxima fase, os playoffs. Nessa fase, os times disputam em esquema de mata-mata. Os melhores da NFC e a AFC disputam a final.



Quantos quartos tem o Super Bowl?

Em uma partida regular, o jogo tem quatro tempos de 15 minutos. A diferença é que a final tem um intervalo de 30 minutos, em vez dos 15 minutos tradicionais.

No Super Bowl, o intervalo apresenta o show de algum artista e apresenta as novidades do cinema.

Super Bowl 2024: Quem vai fazer o show do intervalo?

O tão esperado show do Super Bowl estará por conta de Usher, cantor e dançarino estadunidense. O artista é dono de hits como “Yeah” e “DJ Got Us Fallin In Love”.

Toda a estrutura do palco será montada e desmontada no intervalo de 30 minutos do jogo 49ers x Chiefs.



Quanto custa um ingresso para o Super Bowl?

Quem deseja assistir de perto o confronto deste ano, terá que desembolsar bastante dinheiro. A 58ª edição do Super Bowl tem ingressos a partir de US$ 8.188 (cerca de R$ 40,6 mil).

O valor representa uma alta de 70% em relação às entradas para a partida do ano passado, segundo a CNN.

Os possíveis motivos do valor são a alta demanda do jogo este ano e a própria cidade sede. Las Vegas, onde ocorrerá o jogo do próximo domingo, está mobilizada em transformar a partida em dias de festividades para os fãs de futebol americano.