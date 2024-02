Super Bowl 2024: Chiefs vence 49ers e conquista o tetracampeonato

Com um primeiro tempo frustrante, Travis Kelce descontou no treinador Andy Reid e teve que ser contido pelos colegas.

No primeiro tempo, os Chiefs não aproveitaram os ataques e deixaram o jogo nas mãos dos 49ers, que fizeram os primeiros três pontos no início do segundo quarto de jogo, ou seja, na metade da partida.

O Kansas City Chiefs foi o campeão da 58ª edição do Super Bowl , a final do campeonato de futebol americano. O jogo apertado contra o San Francisco 49ers deixou os torcedores apreensivos, mas o quarterback Patrick Mahomes marcou o touchdown - que vale seis pontos - e garantiu a vitória na prorrogação. O placar final foi 25 a 22 para os Chiefs.

Super Bowl 2024: final teve jogo com várias reviravoltas



O San Francisco estava na frente quando o Chiefs fez o primeiro touchdown e virou o jogo. Porém, o time rival passou na frente com mais um touchdown.

O placar estava 19 a 16 para os Niners, quando o jogador dos Chiefs Harrison Butker levou o jogo para a prorrogação faltando três segundos para o fim.

Mesmo com o San Francisco vencendo, Mahomes lançou a bola que rendeu o touchdown de Mecole Hardman e garantiu a vitória do Kansas City Chiefs.

Super Bowl 2024: Olhos estavam apontados para Taylor Swift e Travis Kelce

Os olhos do mundo estavam apontados para Taylor Swift e Travis Kelce, o casal do momento para o futebol americano. A diva viajou depois de quatro noites seguidas de shows em Tóquio, no Japão, para apoiar o namorado na final do campeonato americano.



A cantora demonstrou nervosismo com o decorrer da partida mas, no final, comemorou ao lado de amigos e desceu ao gramado para encontrar Travis. Após receber o troféu Vince Lombardi e fazer seu discurso no palco, ele foi ao encontro da amada para um beijo.