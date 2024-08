Jogador que inspirou ‘Um sonho possível’ comenta processo contra ex-tutores

Michael Oher, jogador da NFL, teve sua história contada no filme "Um sonho possível", estrelado por Sandra Bullock Crédito: Reprodução/Redes sociais

Michael Oher, ex-jogador de futebol americano que inspirou o filme “Um Sonho Possível”, falou pela primeira vez sobre o processo contra os ex-tutores Sean e Leigh Anne Tuohy, em entrevista ao The New York Times publicada no último domingo, 18. O esportista revelou que a representação no filme resultou em consequências negativas: “As pessoas da NFL começaram a se perguntar se eu sabia ler. Se os meus filhos não conseguem fazer um exercício, os professores vão pensar, ‘o pai deles é um idiota, é por isso que eles não entendem?’”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Michael Oher, ex-jogador de futebol americano que inspirou o filme "Um Sonho Possível", falou pela primeira vez sobre o processo contra os ex-tutor Crédito: Reprodução/Instagram @michaeloher

O ex-atleta questiona a veracidade dos acontecimentos da produção e revelou ao NYT que sentia incômodo sobre a forma como foi retratado no longa. "Parecia uma comédia sobre outra pessoa", disse. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Michael também relatou que o casal nunca havia adotado ele legalmente e que a família Tuohy acumulou US$ 8 milhões explorando a imagem do ex-jogador. O casal negou as acusações, afirmando que a adoção legal não foi feita para não prejudicar a aplicação de Oher para bolsas em universidades.