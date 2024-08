Programação do CrossFit Games 2024: data, horário e onde assistir

Os CrossFit Games de 2024 começam em Fort Worth, Texas, reunindo atletas do mundo todo em competições intensas de condicionamento físico e habilidades variadas

Com início nesta quinta-feira, 8, o início dos CrossFit Games de 2024 vai acontecer na cidade de Fort Worth, no Texas, Estados Unidos. A competição de quatro dias vai funcionar até domingo, 11 de agosto, e atletas do mundo todo estarão na cidade para competir.

CrossFit é um programa de condicionamento físico composto por movimentos funcionais variados e de alta intensidade, de acordo com o site da CrossFit. A organização chama seus atletas de "os mais aptos da Terra".

Os 40 melhores homens e mulheres de sete competições classificatórias de todo o mundo competirão pelo título de mais aptos.