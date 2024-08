Campeã de xadrez tenta envenenar rival com mercúrio durante campeonato na Rússia

Amina Abakarova confessou o ato e disse que a intenção era apenas "assustar" Osmanova. As duas foram adversárias no torneio e já possuiam atrito pessoal e familiar

Amina Abakarova, campeã de xadrez do Daguestão, na Rússia, foi flagrada por câmeras de segurança tentando envenenar uma outra competidora durante um Campeonato de Xadrez. Na ocasião, Amina colocou mercúrio na mesa e no tabuleiro de Umayganat Osmanova, que é uma rival de longa data no esporte.

A ação de Amina foi registrada em vídeo e usada posteriormente para confirmar o crime. De acordo com testemunhas que estavam no local, Amina perguntou, 20 minutos antes de despejar o mercúrio, se as câmeras estavam funcionando naquele momento.

Ao receber a informação de que ainda estavam desligadas, aproveitou para despejar a substância no lado da mesa que Osmanova sentaria. As duas seriam adversárias no torneio.