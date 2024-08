CrossFit Games 2024: homem morre afogado no 1º dia de competição

Homem morre afogado no CrossFit Games 2024: veja nota do evento

"O CrossFit está profundamente entristecido pela morte do competidor durante a etapa de natação do evento individual no CrossFit Games. Estamos cooperando totalmente com as autoridades e fazendo o possível para apoiar a família neste momento. Os demais eventos do dia estão suspensos. O bem-estar dos competidores é a nossa maior prioridade e estamos de coração partido com esse evento trágico".