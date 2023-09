Tenista cearense Thiago Monteiro bate top-4 do mundo e conquista maior vitória da carreira

Este é o maior triunfo da carreira do atleta natural de Fortaleza. Anteriormente, ele havia conseguido superar outro tenista do top-10 do ranking

O tenista cearense Thiago Monteiro, número 116 do ranking, bateu nesta sexta-feira, 15, o top-4 do mundo, o dinamarquês Holger Rune, por 2 sets a 1, na partida de abertura entre Brasil e Dinamarca na Copa Davis. A vitória conquistada de virada foi obtida na casa do adversário, em Hillerod, no país escandinavo.

Este é o maior triunfo da carreira do atleta natural de Fortaleza. Anteriormente, ele havia conseguido superar outro tenista do top-10 do ranking. O cearense bateu o francês Jo-Wilfried Tsonga, 9º do mundo na época, na Rio Open, em 2016.

Na partida desta sexta, Rune superou o brasileiro no primeiro set por 7/6. Monteiro reagiu, em meio à arena lotada torcendo contra o cearense, e venceu os dois sets seguintes com parciais de 7/4 e 7/6, garantindo o triunfo após 2h58min de partida.