Thiago Monteiro supera Jordan Thompson e chega à terceira rodada no Masters 1000 de Roma

Assim, Thiago confirmou a vitória em dois sets, com parciais de 6/1 e 6/3. Esse é o oitavo triunfo do brasileiro nos últimos nove jogos.

Após estrear com vitória no Masters 1000 de Roma , o cearense Thiago Monteiro conquistou na manhã desta sexta-feira, 10, sua segunda vitória na competição. O brasileiro avançou no torneio ao bater o australiano Jordan Thompson, atual 35º colocado no ranking mundial.

Na estreia do circuito em Roma, o tenista cearense havia vencido o experiente francês Gael Monfils, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Com a campanha, Monteiro aumenta as chances de voltar ao Top 100.

Na próxima rodada, Thiago Monteiro enfrentará o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud – quinto cabeça de chave do torneio e sétimo colocado no ranking mundial – e o sérvio Miomir Kecmanovic, que ocupa 57ª posição no ranking.