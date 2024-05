Thiago Monteiro é eliminado por Zhang no Masters 1000 de Roma

Apesar da derrota, Thiago Monteiro sai com um saldo positivo e voltará ao Top 100

Thiago Monteiro se despediu do Masters 1000 de Roma de tênis nas oitavas de final. Na manhã desta terça-feira, 14, o brasileiro acabou derrotado pelo chinês Zhizhen Zhang, 56º do ranking da ATP.

A partida foi definida em 2 sets a 0 em favor do tenista asiático. Diante do cearense, Zhang demonstrou grande regularidade e conseguiu as parciais de 7/6(4) e 6/3.

Apesar da derrota, Monteiro sai com um saldo positivo de participação nas quadras de saibro em Roma. A campanha irá levar o brasileiro de volta ao top-100 do ranking – para o 84º lugar.