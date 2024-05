Thiago Monteiro vence Murkel Dellien e avança no quali de Rolland Garros

O próximo rival do 84º do mundo será o francês Valentin Royer, de apenas 22 anos, e que ocupa a posição de número200noranking

Monteiro teve bom desempenho no saque e não sofreu quebras. Além disso, só enfrentou um break-point, em jogo disputado na quadra Suzanne Lenglen.

O tenista cearense, Thiago Monteiro, venceu o boliviano Murkel Dellien, nesta terça-feira, 21, e avançou no quali de Rollgand Garros. A vitória por parciais de 6/4 e 6/1 em 1h23min de partida.

Este é o segundo triunfo do brasileiro diante de Murkel. O último havia sido no Challenger de Montedvidéu, no Uruguai.

