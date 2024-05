Boston Celtics x Indiana Pacers: onde assistir ao vivo - NBA

Boston Celtics e Indiana Pacers se enfrentam hoje, segunda-feira, 21 de maio (21/05), em jogo do playoffs da NBA . O primeiro jogo será disputado no TD Garden, em Boston, Massachusetts (USA), às 21h (horário de Brasília).

Com o fim da temporada regular da NBA, as equipes agora se preparam para os playoffs. Na final da Conferência Leste, Boston Celtics e Indiana Pacers vão duelar para descobrir qual equipe se classificará para a final da NBA.

O Indiana Pacers chegou até a final de conferencia após vencer o New York Knicks em sete jogos e vai em busca do seu primeiro título da NBA. Por outro lado, o Celtics está empatado em conquista com os Lakers no posto de equipe que mais vezes levou o grande título da liga.

Comandados por Jayson Tatum, a equipe celta chegou até a final após superar os Cavs em um 4-1.