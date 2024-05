Nikola Jokic é eleito MVP da temporada da NBA pela 3ª vez

O sérvio Nikola Jokic, de 29 anos, foi eleito nesta quarta-feira (8) pela terceira vez o Jogador Mais Valioso da temporada da NBA, superando Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic na votação.

O pivô do Denver Nuggets, que somou 926 pontos na votação, teve uma média por jogo de 26 pontos, 12 rebotes e 9 assistências em 79 partidas.

Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City, ficou em segundo lugar com 640 pontos, enquanto Luka Doncic, do Dallas Mavericks, em terceiro, com 566.