Indiana Pacers x New York Knicks: onde assistir ao vivo - NBA

Partida da NBA entre Indiana Pacers e New York Knicks será disputada hoje, 17, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada), Star + (streaming), NBA League Pass (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Indiana Pacers e New York Knicks se enfrentam hoje, sexta-feira, 17 de maio (17/05), em jogo do playoffs da NBA . A partida será disputada no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Indiana (USA), às 21h30 (horário de Brasília).

Com o fim da temporada regular da NBA, as equipes agora se preparam para os playoffs. Nas semifinais da Conferência Leste, Indiana Pacers e New York Knicks vão duelar para descobrir qual equipe se classificará para a final.

O New York venceu os dois jogos iniciais no Madison Square Garden, e logo após, a equipe de Indiana conseguiu empatar a série. Já no jogo cinco, os Knicks venceram e estão liderando por 3x2. Caso a equipe de Nova Iorque vença o próximo jogo, estará classificada para a final de sua conferência.

