Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário do Brasil e exalta Senna

Homenagem foi sugerida após o britânico comemorar a vitória no GP de Interlagos da última temporada da Fórmula 1 segurando a bandeira brasileira em alusão ao gesto feito por Ayrton Senna em 1991

Nesta segunda-feira, a Câmara dos Deputados concedeu ao piloto da Mercedes Benz Lewis Hamilton, o título de cidadão honorário do Brasil. A homenagem foi sugerida após o britânico comemorar a vitória no GP de Interlagos da última temporada da Fórmula 1 segurando a bandeira brasileira em alusão ao gesto feito por Ayrton Senna em 1991.

Na ocasião, o piloto heptcampeão mundial deu uma volta a mais do que o previsto acenando para a torcida presente com a bandeira do Brasil em mãos. Após receber o título, Hamilton ressaltou a importância de Ayrton Senna em sua trajetória como piloto.

"Quando eu tinha 5 anos, vi Ayrton correr pela primeira vez, e esse foi o momento em que eu soube que queria ser campeão do mundo", disse. "Muitas pessoas diziam ser impossível, mas, felizmente, o fato de eu estar aqui hoje é prova de que a persistência e esperança podem tornar tudo possível", concluiu.

O britânico, agora cidadão honorário brasileiro, aproveitou para falar sobre questão racial, pauta que recorrentemente abordada.

“Como um negro no esporte, há ainda muito progresso a ser feito, mas estou comprometido a lutar por mudanças e me inspiro ao chegar ao Brasil e ver tanta gente comprometida com o mesmo tema. Temos muitas coisas em que podemos avançar juntos”, falou Hamilton.

O deputado que sugeriu a homenagem, André Figueiredo (PDT-CE), também citou o posicionamento do piloto fora das pistas como uma das justificativas da honraria.

“O respeito que demonstrou pelo público brasileiro e por nossa história afetiva com Ayrton Senna e a Formula 1 não foi uma ação isolada. Precisamos recordar seu empenho pela igualdade racial e pelo direito das minorias, e seu apoio à causa animal e à defesa do meio ambiente”, comentou.

Mais uma homenagem?



Agora cidadão honorário do Brasil, Lewis Hamilton poderá repetir o gesto em breve. Isso porque o GP de Interlagos deste ano está marcado para o próximo domingo, às 15 horas (de Brasília).

Os treinos começam na sexta-feira e, assim, o britânico poderá receber mais uma vez o apoio da torcida brasileira e, se possível, homenagear Senna mais uma vez.

