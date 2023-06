Verstappen vence GP do Canadá de F1 e iguala feito de Ayrton Senna

Com o triunfo, o holandês igualou o número de vitórias do ídolo brasileiro, com 41 cada

Crédito: JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Em busca do tricampeonato, Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP do Canadá e aumentou a sua vantagem na ponta da Fórmula 1.Com o triunfo, o holandês igualou o número de vitórias de Ayrton Senna, com 41 cada. Além disso, essa foi a centésima vitória da escuderia.

Fernando Alonso, da Aston Martin, Lewis Hamilton, da Mercedes, fecham o pódio respectivamente na segunda e terceira colocação. A volta mais rápida ficou por conta de Perez, da Red Bull, que anotou 1:14.481, em uma etapa de recuperação.

Outros dois pilotos conseguiram recuperar o prejuízo. Sainz, da Ferrari, largou fora das dez primeiras colacações, mas o espanhol conquistou o quinto lugar. Leclerc também subiu algumas posições e terminou entre os quatro primeiros.

George Russel, da Mercedes, foi o destaque negativo da corrida, já que devido aos problemas teve que abandonar a prova. Com o triunfo no Canadá, Verstappen aumentou ainda mais a vantagem na ponta. Agora, o holandês está com 195 pontos, enquanto o segundo colocado, Perez, está com 124.

A próxima corrida da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Áustria. A nona etapa da temporada 2023 está marcada para o próximo dia 2, às 10h (de Brasília).





