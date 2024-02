Popó X Bambam: horário e onde assistir a luta ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta) e no Canal Combate (Pay-per-view e YouTube). Confira onde será transmitida a luta, como assistir e o horário ao final do texto.

Acelino "Popó" Freitas e Kleber Bambam vão se enfrentar neste sábado, 24 de fevereiro (24/02), em uma luta de boxe pelo Fight Music Show 4. O evento acontecerá na Arena Vibra São Paulo, em São Paulo, e contará com um card repleto de lutas, com previsão de início às 19h (horário de Brasília).

A rivalidade entre Popó e Bambam surgiu há cerca de dois anos. Anteriormente, os dois mantinham certa amizade, algo que ficou no passado após o tetracampeão mundial recusar iniciar um podcast ao lado do campeão da primeira edição do BBB.

Popó X Kleber Bambam: VEJA como começou a rivalidade?



Popó x Bambam: outros famosos vão participar do evento

Além da luta principal entre Popó e Bambam, o FMS 4 terá outras oito lutas, sendo três delas no estilo MMA e o restante de boxe. Outros famosos também se apresentarão no ringue, incluindo as batalhas entre os MCs Nego do Borel versus MC Gui.

Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro em boate; SAIBA MAIS

Haverá também uma disputa feminina, onde Emilene Juarez, esposa de Popó, assim como seu cônjuge, subirá ao ringue para enfrentar a ex-panicat Fernanda Lacerda, conhecida durante sua passagem pelo programa Pânico como “Mendigata”.

Confira o card completo das lutas do evento: