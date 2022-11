Lewis Hamilton confirma presença para receber título de cidadão brasileiro

O título foi proposto pelo deputado federal cearense André Figueiredo (PDT), após vitória do inglês em Interlagos no ano passado

O heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, confirmou ida à Câmara Federal para receber o Título de Cidadão Honorário do Brasil na próxima segunda-feira, 7, às 14h, no Plenário. O piloto participa da etapa do Brasil no autódromo Interlagos, em São Paulo, do campeonato 2022 da categoria, que acontece a partir da sexta-feira, 11.

A proposta foi aprovada em 9 de junho de 2022, a partir de uma proposição do deputado federal cearense André Figueiredo (PDT). No Grande Prêmio de Interlagos, de 2021, Lewis emocionou fãs ao usar um capacete homenageando Ayrton Senna. Após a vitória, o piloto inglês repetiu o famoso gesto de Senna dando uma volta pela pista empunhando a bandeira brasileira.

"Acreditamos que o esporte e a celebração das vitórias nacionais, bem como as homenagens a nossos campeões, poderão nos ajudar a resgatar nossa bandeira como símbolo de união nacional", diz a proposta aprovada.

O deputado cearense disse, por meio de nota, que Lewis é defensor de pautas ambientais e sociais. “Lewis Hamilton é alguém que representa o que mais a humanidade necessita: a união dos povos através do esporte, da defesa do meio ambiente, da igualdade racial", explicou o Figueiredo.

Após ter conhecimento do projeto que poderia conceder o título honorário, o piloto da Mercedes fez uma publicação com diversas bandeiras do Brasil no Twitter e disse que "ficaria honrado". Ele também compartilhou uma mensagem em português: "Eu te amo Brasil".

