F1: Lewis Hamilton é confirmado como piloto da Ferrari em 2025

Informação que Hamilton estaria de mudança para a Ferrari surgiu no começou desta quinta-feira, 1º, Mercedes surgiu confirmando veracidade da informação

Na busca de se tornar o maior ganhador de títulos mundiais da Fórmula 1 (F1), Lewis Hamilton acertou sua ida para a Ferrari para 2025. Decisão pode tirar o piloto do jejum de títulos, já que está será a quarta temporada sem conquista para o inglês diante do puro domínio do seu rival Max Verstappen.

O site especializado em esportes automobilísticos, Motorsport, trouxe a possibilidade de o piloto se transferir para a Ferrari no começo desta quinta-feira, 1º. A escuderia recentemente renovou com seu principal piloto, LeClerc. No entanto, o segundo piloto da equipe, Carlos Sainz, ainda não havia tomado uma decisão sobre sua renovação.



