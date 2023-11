Fórmula 1: GP de São Paulo tem contrato renovado até 2030

A Formula 1 irá se manter em São Paulo até 2030. Com a nova renovação, anula as chance dos GP retornar ao Rio de Janeiro; veja algumas curiosidades

A coletiva que divulgou a renovação contou com o CEO da F1, Stefano Domenicali; o promotor do GP de São Paulo, Alan Adler, e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O último contrato, que foi assinado na gestão do ex-prefeito, Bruno Covas, e iria de 2021 até 2025.

A Fórmula 1 vai permanecer com os grandes prêmios no Brasil, no Autódromo de Interlagos, até 2030. O anúncio foi feito antecedendo o GP de São Paulo de 2023 , que vai começar nesta sexta, 3, com o início dos treinos, e vai terminar neste domingo, 5, com a corrida.

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

GP do Brasil: conheça história

Em 2023, completam-se 51 anos da primeira corrida de Fórmula 1 feita no Brasil, que foi em 1972, e entrou no cronograma oficial da F1 no ano seguinte. Até então, apenas em 2020 não houve um GP no país, por conta da epidemia de coronavírus.

Com as suas 71 voltas, Interlagos foi a precursora de Fórmula 1 no Brasil, porém, nos anos 1980, os grandes prêmios se mudaram para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. No RJ, surgiu o maior vencedor de corridas em solo brasileiro, Alain Prost.

Com seis conquistas em 13 corridas disputadas no Brasil, Prost ficou conhecido como ‘Rei do Rio’, pois das suas seis vitórias, cinco foram em Jacarepaguá e uma em Interlagos. Entre os brasileiros, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna e Felipe Massa são os pilotos que mais venceram o GP do Brasil, todos com 2 vitórias cada.

F1: Ferrari apaga imagem do GP de Interlagos após polêmica; ENTENDA

GP de Interlagos: por que não chamam mais de GP Brasil?

Até 2020, o Grande Prêmio disputado em Interlagos era chamado de GP do Brasil. No entanto, em uma jogada política do então governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o nome foi alterado para o atual.