Piloto Lewis Hamilton curte festa de pré-réveillon na Bahia

O heptacampeão mundial de F1, Lewis Hamilton, veio ao Brasil para curtir as festas de Ano nNovo. O piloto da Mercedes está em Trancoso, na Bahia, local turístico bastante apreciado pelas celebridades. Na noite deste sábado, 30, Hamilton foi flagrado em uma festa de pré-réveillon acompanhado da modelo carioca Juliana Nalu.

O piloto britânico e a modelo brasileira participaram da festa de pré-réveillon Oboé. As imagens dos dois durante o evento foram divulgadas nas redes sociais. Ambos foram flagrados caminhando pelas ruas de Trancoso e também deixando a festa.

A visita do automobilista ao Brasil é o cumprimento de uma promessa. Na sua mais recente estadia no Brasil, durante o Grande Prêmio de São Paulo no mês passado, Lewis Hamilton havia falado sobre a intenção de voltar ao País após o encerramento da temporada da Fórmula 1.