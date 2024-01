MMA: lutador é assassinado após tentar recuperar moto no Rio

A relação de Diego como lutador é vasta. Além de enfrentar o ex-campeão peso-leve do UFC, Charles do Bronx , ele possui um saldo positivo de disputas em seu histórico, com 23 vitórias, oito derrotas e um empate.

Na manhã desta terça-feira, 16, um homem foi preso pelo assassinato do lutador Diego Braga Nunes. De acordo com a PM do Rio de Janeiro, Tauã da Silva, de 18 anos, é conhecido como 2B e confessou a participação no crime.

Aos PMs, Tauã da Silva contou que Diego foi até o local em busca da entrega do seu veículo roubado e que "quando pegaram o telefone dele, viram que tinha contatos de milicianos de Rio das Pedras e da Muzema". Ainda segundo o suspeito, "o lutador tentou correr, mas foi pego e morto", aponta o Metrópoles.

O criminoso foi levado para a 16ª DP, na Barra da Tijuca, e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso. Tauã já tem passagens na polícia e foi encontrado em sua residência, com drogas.

MMA: Diego era pai do também lutador Gabriel Braga

Diego era pai do lutador profissional Gabriel Braga, que relatou ao g1 toda a situação envolvendo o roubo da motocicleta.