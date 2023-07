Morre Fernando Ferretti, técnico multicampeão no futsal

O ex-técnico tem passagem por grandes clubes do Brasil na modalidade, como Santos, Joinville, Corinthians, Magnus, Leoas da Serra (feminino) e Jaraguá, clube onde foi mais vitorioso e teve à disposição estrelas como Falcão no elenco

O experiente ex-treinador de futsal, Fernando Ferretti, morreu na manhã desta quarta-feira, aos 69 anos de idade. Ele estava internado em um hospital de Joinville. A causa da morte, porém, não foi divulgada. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) em nota divulgada nas redes sociais.

"A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) vem por meio desta manifestar profundo pesar pelo falecimento de Fernando Ferretti, ex-treinador da Seleção Brasileira de Futsal, ocorrido no dia 12/07/2023", escreveu a CBFS.

"Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos os admiradores de Ferretti. Sua partida representa uma perda irreparável para o futsal brasileiro e mundial", declarou a Confederação em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Radicada no Ceará, Bella Souza é convocada para a seleção feminina de futsal

Encontro das Estrelas reúne ídolos de Ceará e Fortaleza para jogo de futsal

Time cearense representará o Brasil em torneio internacional de futsal na Espanha

O ex-técnico tem passagem por grandes clubes do Brasil na modalidade, como Santos, Joinville, Corinthians, Magnus, Leoas da Serra (feminino) e Jaraguá, clube onde foi mais vitorioso e teve à disposição estrelas como Falcão no elenco.

Além disso, o ex-comandante também teve passagens pela Seleção Brasileira e pela seleção paraguaia de futsal. Ao todo, Ferretti conquistou cinco ligas nacionais de futsal e 11 edições da Taça Brasil de Clubes.

Veja a nota completa da CBFS na íntegra:

"A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) vem por meio desta manifestar profundo pesar pelo falecimento de Fernando Ferretti, ex-treinador da Seleção Brasileira de Futsal, ocorrido no dia 12/07/2023.

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos os admiradores de Ferretti. Sua partida representa uma perda irreparável para o futsal brasileiro e mundial.

Fernando Ferretti foi um dos grandes nomes do futsal, deixando um legado inegável para o esporte. Sua dedicação, conhecimento e paixão pelo futsal foram fundamentais para o desenvolvimento e sucesso da Seleção Brasileira, assim como para a evolução do futsal como um todo.

A CBFS reconhece e agradece a contribuição de Ferretti para o futsal brasileiro e mundial. Seu trabalho incansável como treinador e seu compromisso com a excelência técnica deixaram marcas indeléveis na história do esporte. Sua liderança inspirou gerações de atletas e técnicos, contribuindo para o fortalecimento e popularização do futsal.

Em virtude desse triste acontecimento, a Presidência da CBFS decreta luto oficial de cinco dias em homenagem a Fernando Ferretti. Além disso, será realizado um minuto de silêncio em todas as partidas da rodada das competições nacionais, como forma de expressar nosso respeito e reconhecimento pelo legado deixado por Ferretti.

Neste momento de luto, a CBFS se solidariza com todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e trabalhar com Fernando Ferretti. Que seu legado permaneça vivo, inspirando futuras gerações de jogadores e técnicos.

Expressamos nossos mais profundos sentimentos e desejamos que a família de Fernando Ferretti encontre conforto e forças para enfrentar esta difícil perda.

Que Fernando Ferretti descanse em paz".

Falcão lamenta morte de Ferretti

Através de suas redes sociais, Falcão se despediu de Fernando Ferretti. O ex-jogador passou bons anos de sua carreira jogando sob o comando do técnico.

"Que tristeza! Obrigado por tudo meu professor, meu amigo, meu pai no esporte! Devo tudo a você, 80% da minha carreira juntos, e como você foi importante, você não tem noção do quanto", lamentou o ex-atleta.

"Vai descansar guerreiro, seu legado será eterno, você foi a maior referência mundial desse esporte! Gratidão eterna professor, Descanse. AMO VOCÊ!", finalizou Falcão.