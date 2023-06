Xadrez: tribunal rejeita processo de Niemann contra Carlsen

A disputa entre Hans Niemann e Magnus Carlsen ganhou mais um capítulo nessa terça-feira, 27. Um tribunal estadunidense rejeitou o processo de Niemann, que alegava ter tido a carreira meteórica no xadrez "destruída" por Carlsen.

A richa entre os enxadristas começou em 2022. Em setembro do ano passado, após ser derrotado por Niemann em uma partida presencial, Carlsen se retirou de um segundo jogo entre ambos após apenas uma rodada, em uma disputa online.

Carlsen, ex-campeão mundial no esporte, havia diversas vezes feito críticas indiretas a Niemann. Este, um prodígio de apenas 19 anos, admitiu ter trapaceado em partidas online "entre os 12 e os 16 anos".

Ao deixar o primeiro embate, Carlsen decidiu confrontar abertamente o rival. Em entrevista, afirmou que Nielsen "fez mais trapaças, e mais recentemente, do que admite".

Com as declarações, a Federação Internacional de Xadrez (Fide) decidiu investigar o jovem. Segundo Niemann, isso "destruiu" sua carreira.

Ele abriu dois processos, um contra Niemann por calúnia e difamação, e outro envolvendo o enxadrista e o site Chess.com, acusando-os de terem violado leis antitruste ao unir duas plataformas de xadrez online e impedirem Niemann de se cadastrar no novo site.

O estadunidense alega que, após as falas de Carlsen, ele foi banido de torneios e teve partidas canceladas. Ele afirma ainda que escolas do xadrez se recusam a contratá-lo como professor, apesar do título de grande mestre - o mais alto possível no esporte.

Para o primeiro processo, o Tribunal Federal do Missouri, onde as ações foram abertas, definiu não ter jurisdição para o julgamento. No caso da violação da lei antitruste, a corte considerou as acusações improcedentes.

Deste modo, o tribunal arquivou ambas as ações. As indenizações pedidas por Niemann, somadas, totalizavam US$ 100 milhões (era de 486 milhões de reais). Os advogados do enxadrista disseram que irão recorrer dos arquivamentos.

