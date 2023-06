Fortaleza acerta a contratação do volante venezuelano Kervin Andrade; veja detalhes

Atento ao mercado sul-americano, o Fortaleza fez uma nova investida, desta vez no futebol da Venezuela. Kervin Andrade, volante de 18 anos, acertou com o Tricolor do Pici e chega para um contrato de empréstimo por um ano e meio com opção de compra. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Esportes O POVO.

Embora jovem, Kervin é utilizado na equipe profissional do Deportivo La Guaira, na Venezuela, onde atua desde 2021. Neste ano, o volante fez 14 jogos pela equipe e anotou dois gols, além de uma assistência.

O jovem jogador chega ao Fortaleza inicialmente para integrar o elenco das categorias de base. Na Venezuela, o volante é tratado como grande promessa e foi eleito o melhor jogador do país no torneio de Toulon deste ano, que é uma tradicional competição de seleções de base disputada na França.

O Fortaleza tem feito, em 2023, algumas investidas em atletas jovens e com bom potencial de retorno técnico e financeiro. Antes de Kervin, o Tricolor do Pici desembolsou R$ 2,4 milhões para adquirir 90% dos direitos econômicos do atacante Kauan, meia de 18 anos tratado como “joia” pelo Goiás.