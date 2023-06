Com capitã Gabi de volta, Brasil vence Itália pela Liga das Nações de vôlei feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou a sétima vitória na edição 2023 da Liga das Nações. Nesta quarta-feira, 28, o Brasil superou uma jovem equipe da Itália, no primeiro jogo na sede em Bangcoc, na Tailândia.

As brasileiras tiveram altos e baixos em quadra principalmente no passe, mas, comandadas pela volta da capitã Gabi, ganharam por 3 set a 2. As parciais do confronto foram 26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10.

Na classificação, a seleção brasileira alcança a terceira colocação na Liga das Nações feminina. O time vice-campeão olímpico e mundial soma 20 pontos e está a apenas um de Estados Unidos e Polônia, que somam 21 cada.

O Brasil volta a jogar já na manhã desta quinta-feira, 29, pela Liga das Nações. A partir das 7 horas (de Brasília), a equipe de José Roberto Guimarães desafia o Canadá.

Na sequência da competição, a seleção brasileira tem outros dois compromissos em Bangcoc: enfrenta Turquia, na sexta-feira, 30, e a Tailândia, no domingo, 2.

Liga das Nações: agenda de jogos do Brasil

Nagoya (Japão)

31/5 – Brasil 2 x 3 China (23/25, 25/22, 20/25, 25/20 e 12/15)



1/6 – Brasil 3 x 0 Holanda (25/23, 25/23 e 25/21)



3/6 – Brasil 3 x 1 República Dominicana (27/25, 20/25, 25/21 e 27/25)



4/6 – Brasil 3 x 0 Croácia (26/24, 25/18 e 25/8)

Brasília (Brasil)

14/6 – Brasil 3 x 0 Coreia do Sul (31/29, 25/16 e 25/16)



15/6 – Brasil 3 x 2 Sérvia (23/25, 25/22, 21/25, 25/12 e 15/6)



17/6 – Brasil 3 x 1 Alemanha (25/22, 25/18, 22/25 e 25/17)



18/6 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos (22/25, 19/25 e 22/25)

Bangcoc (Tailândia)