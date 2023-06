Guto Ferreira expõe desejo de encontro com torcida do Ceará e pede união para o acesso

Novo treinador do Ceará, o técnico Guto Ferreira, que retorna ao clube após dois anos, já concedeu suas primeiras palavras como comandante do Alvinegro de Porangabuçu. Anunciado nesta quinta-feira, 29, Guto falou sobre a situação que a equipe vive e os desafios para o acesso.

“É um momento de paciência e, principalmente, de união. O nosso torcedor sabe como fazer a diferença e quando ele faz a nosso favor, é muito difícil do adversário suportar. Nós temos de fazer da Arena Vozão, além da nossa casa, a nossa arma para buscar os resultados que nos conduzirão ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Mais do que nunca, todos querem o Ceará na primeira divisão e, para isso, nós temos de jogar junto. O momento é de união e de recuperação do Ceará”, disse.

Essa será a segunda passagem de Guto no Vovô. A primeira foi em 2020 e de muito sucesso. Na oportunidade, foi campeão do Nordeste 2020 e levou o time para a Copa Sul-Americana. Porém, um fato curioso foi que o professor alvinegro não teve encontro com a torcida, devido à Pandemia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com demissão de Barroca, Ceará terá o nono treinador desde 2021

Arthur Rezende avança em negociação com clube do futebol árabe e deve deixar o Ceará

Ceará anuncia a contratação de Guto Ferreira como novo treinador

Guto comentou que tem grande expectativa para presenciar a Arena Castelão com público: “Dessa vez, vou ter o torcedor comigo no estádio. Na primeira passagem, isso me marcou, pois nunca tive esse apoio dentro do estádio, devido à pandemia. Sinceramente, sempre que joguei contra, sonhei em ter essa torcida ao meu favor e, pela primeira vez, vou ter essa experiência”, afirmou.

O vínculo de Guto Ferreira com o Ceará será até o final da temporada. Chega para substituir Eduardo Barroca, demitido na noite da última quarta-feira, 28.