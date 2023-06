Bia Haddad sofre, mas vence russa e avança às oitavas de final em Roland Garros

Depois de duas vitórias no saibro em Paris, Bia Haddad passou por uma verdadeira batalha no torneio de Roland Garros. Neste sábado, 3, em um duelo com altos e baixos, a brasileira número 14 do ranking chegou a salvar um match point, mas teve sangue frio no final e bateu a russa Ekaterina Alexandrova, número 23 da WTA.

A vitória da brasileira veio depois de 2h48 de disputa em três sets, com parciais de 5/7, 6/4 e 7/5. Agora, Bia Haddad alcança as oitavas de final em Paris, sua melhor campanha em um Grand Slam.

Na próxima rodada, Bia Haddad jogará na condição de favorita para buscar um lugar nas quartas em Roland Garros. A adversária será a espanhola Sara Sorribes Tormo, número 132 do mundo.

Vitória nas duplas mistas

Luísa Stefani e Rafael Matos conseguiram um resultado expressivo neste sábado. Os brasileiros - na chave das duplas mistas - ganharam da chinesa Shuai Zhang e do croata Ivan Dodig, cabeças 8 do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2.