Cearense nas Olimpíadas de Inverno, Michel Macedo testa positivo para a Covid-19

O cearense Michel Macedo, único representante brasileiro do esqui alpino nos Jogos de Inverno, testou positivo para a Covid-19. Michel tem provas previstas para os dias 12 e 15 de fevereiro. Caso apresente dois testes negativos em 24 horas, poderá competir em Pequim.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) comunicou que Michel Macedo apresentou um quadro assintomático. Do aeroporto de Pequim, o atleta foi direcionado para um hotel, conforme protocolos do Comitê Organizador dos Jogos e segue em isolamento.

Este é o segundo caso de Covid-19 na equipe brasileira que disputará as Olimpíadas de Inverno. No final de janeiro, Erick Vianna, do bobsled, foi diagnosticado com a doença, mas já cumpriu as medidas de segurança e está apto para participar da competição. Além de Michel, outros 10 atletas foram convocados para representar o Time Brasil em Pequim.

Michel Macedo tem 23 anos e nasceu em Fortaleza. Aos três anos se mudou com a família para Portland, nos Estados Unidos. Lá, começou a esquiar nas montanhas e disputar campeonatos. Esta é a segunda Olimpíada do atleta, que disputou os jogos de 2018 em PyeongChang, quando tinha apenas 19 anos.



