Cearense Thiago Monteiro é eliminado nas oitavas do ATP de Buenos Aires

O cearense Thiago Monteiro foi eliminado nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires-ARG. Número 1 do Brasil, o tenista perdeu para Fernando Verdasco, ex-número 7 e atual 204 do ranking mundial, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5 em 2h17 de partida.

Thiago Monteiro havia vencido em sua estreia pelo ATP 250 de Buenos Aires. O cearense Thiago Monteiro eliminou Albert Ramos-ESP, número 32 do mundo, do torneio, na tarde de terça-feira, 8. Número 104º no ranking mundial, Thiago venceu o espanhol por 2 a 0 ao longo de 1h20min de partida, com duas parciais de 6 a 3.

O cearense pode sofrer grande queda no ranking mundial. Na lista da última semana, o tenista já tinha caído 12 posições. Como venceu somente o espanhol Albert Ramos, somou apenas 20 dos 45 pontos possíveis.



