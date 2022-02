Na estreia do ATP de Buenos Aires, Del Potro se emociona em último jogo da carreira

O tenista argentino Juan Martin del Potro, de 33 anos, fez o que deve ser seu último jogo da carreira nesta terça-feira, 8, em derrota para o compatriota Federico Delbonis, na estreia do ATP de Buenos Aires. Em discurso após o jogo, emocionado, o jogador falou sobre sua decisão e sua participação no Rio Open.

Na partida frente a Delbonis, Del Potro foi derrotado em dois sets, o primeiro por 6/1 e o segundo por 6/3. Nos instantes finais, ainda em quadra, o tenista, emocionado, foi às lágrimas, enquanto era ovacionado pela audiência.

''A verdade é que é um momento que não queria que chegasse. A saúde me leva a tomar uma decisão da qual não estou convencido. Fiz muito esforço para superá-la, para realizar outro milagre. Eu não tenho a força que todo mundo pensa que eu tenho para seguir em frente. Eu dei tudo'', comentou Del Potro.

O jogador não competia desde 2019 e, após sua quarta cirurgia no joelho, voltou às quadras. O tenista conta que tinha planos de participar do Rio Open, porém, conversará novamente com seus médicos para repensar a decisão.

"Eu estava planejando ir para o Rio, mas quero falar com os médicos de novo. Fazia muito tempo que não jogava um jogo inteiro. Como eu disse, dei tudo até o último ponto. Quero poder dormir sem dor na perna depois de dois anos. E é isso que vou tentar alcançar a partir de amanhã. É muito difícil continuar com o desconforto, tenho toda a minha vida pela frente e quero vivê-la em paz'', disse.

