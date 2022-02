CFO abre 70 vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional no esporte

O Centro de Formação Olímpica (CFO) abriu 70 vagas gratuitas para dois cursos voltados para capacitação profissional no esporte. Serão 35 vagas para o curso de formação de árbitros estaduais de Atletismo e outras 35 para medidas e avaliação aplicada ao esporte olímpico e paralímpico. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro no site do CFO.

Podem participar do curso pessoas com ensino médio ou superior completo ou em andamento na área de educação física. O resultado será divulgado no dia 16 de fevereiro, e as aulas estão previstas para acontecer durante o mês de março, de forma remota ou híbrida.



O curso de formação de árbitros estaduais de atletismo será ministrado pelo Professor Marco de Lazari e terá 40 horas de duração, com aulas de 2 a 31 de março, às segundas e quartas, das 18 às 22 horas, e aos sábados e domingos, das 7h30min às 12 horas.

Já o curso de medidas e avaliação aplicada ao esporte olímpico e paralímpico terá os professores Alexandre Medeiros e Márcio Simim e 60 horas de duração. Com as aulas acontecendo de 3 a 23 de março, de segunda à sexta, das 18 às 22 horas, e aos sábados e domingos, das 9 às 12 horas e 14 às 17 horas.

