Fortaleza BC segue em preparação para primeira partida de 2022

O Fortaleza Basquete Cearense enfrenta o Rio Claro Basquete-SP na próxima segunda-feira, 3, no primeiro duelo de 2022 do Carcalaion. O jogo é um confronto direto de equipes próximas na tabela do Novo Basquete Brasil (NBB) e o Tricolor quer aproveitar a boa sequência no Centro de Formação Olímpica (CFO) e garantir a quinta vitória consecutiva em casa.

O Fortaleza BC é o 14º colocado, com quatro vitórias e oito derrotas, e busca chegar à zona de classificação para os playoffs. Para isso, uma vitória contra o Rio Claro, que é o 10º, com cinco vitórias e oito derrotas, é fundamental. O clube quer contar com o bom momento em casa, onde venceu Caxias-RS, União Corinthians-RS, Paulistano-RS e Corinthians-SP.

Sobre o assunto Fortaleza Basquete Cearense perde para o Minas e quebra sequência de vitórias no NBB

NBB: no último confronto do ano, Fortaleza BC perde para o Flamengo por 91 a 74

Fortaleza BC abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Rio Claro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma vitória na segunda-feira também faz o time chegar motivado para enfrentar o líder Franca, na quarta-feira, que é a única equipe invicta na temporada do NBB. O Carcalaion vem de duas derrotas consecutivas neste fim de ano, diante dos fortes adversários Minas e Flamengo.

Após a pausa para o Natal, o Fortaleza Basquete Cearense se reapresentou na última terça-feira, 28, no ginásio do CFO, quando também realizou ação em prol das vítimas das enchentes na Bahia, onde atletas e comissão levaram doações junto à Cruz Vermelha.

O Carcalaion segue em preparação para a partida com atividades previstas inclusive para o fim de semana. O elenco folga nesta sexta-feira, 31, para as festas de fim de ano, e retoma as atividades já no dia 1º e encerra os preparativos para a partida no domingo, 2.

O clube já iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Rio Claro na Bilheteria Virtual, com ingressos variando entre R$ 10 e R$ 100. Torcedores que levarem um quilo de alimento não perecível, terão direito à meia entrada. Sócios do Fortaleza podem fazer seus check-ins sem custo extra.

A bola sobe para Fortaleza Basquete Cearense e Rio Claro às 20 horas desta segunda-feira, 3.

Tags