Fortaleza Basquete Cearense perde para o Minas e quebra sequência de vitórias no NBB

Embalado por duas vitórias seguidas, o Fortaleza Basquete Cearense voltou às quadras neste sábado, 19, para enfrentar o Minas e perdeu por 101 a 74. As equipes jogaram na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 8ª rodada da fase classificatória do Novo Basquete Brasil (NBB).



O Carcalaion que vinha de duas vitórias, sobre Paulistano e Corinthians, não conseguiu consolidar a boa sequência na competição. O time mineiro dominou o confronto e venceu três quartos: 24 a 12, 31 a 18 e 28 a 22. O Tricolor levou a melhor no segundo quarto, quando fez 22 a 18.



O maior pontuador da equipe cearense na partida foi Holloway, com 17 pontos, seguido por Mãozinha, que marcou 13; e Rashaun, que fez 10. Morillo liderou os rebotes, com seis. Também foi o primeiro em assistências, com cinco.



Com o revés, o Carcalion ocupa a 14ª colocação, com 15 pontos. Foram quatro vitórias e sete derrotas em 11 jogos, o que rende aproveitamento de 36,4%. O Minas é o segundo colocado com 22 pontos.



O time ainda não venceu jogando fora de casa nesta temporada do NBB. O time somou quatro derrotas nos quatro confrontos disputados. Além do Minas, o Fortaleza BC perdeu para o Pato por 63 a 66; Bauru, 74 a 79; e Pinheiros pelo placar de 81 a 60.



Se por um lado o time cai de rendimento fora de casa, jogando na capital cearense o retrospecto é positivo. O Carcalaion venceu as últimas quatro partidas que disputou em casa. Derrotou o Paulistano por 72 a 79; o Corinthians, 78 a 66; o EC União Corinthians, por 77 a 76; e o Caxias do Sul pelo placar de 94 a 85.



O próximo compromisso da equipe comandada por Alberto Bial será diante do Flamengo. O time carioca ocupa a terceira posição na tabela, com 20 pontos conquistados em 11 jogos. O Rubro-Negro também joga a Basketball Champions League Americas (BCLA), onde é o atual campeão. Estreou na competição com vitória diante do Boca Juniors por 88 a 66. Na última partida no campeonato, venceu o Club Deportivo Universidad de Concepción (UdeC), do Chile, por 85 a 68. O time lidera o grupo D da competição internacional, com quatro pontos. São duas vitórias em dois jogos.



As equipes se enfrentam na terça-feira, 21, a partir das 20 horas, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Esta será a última partida do Caarcalaion no ano. Os dois jogos restantes da Fase de Classificação, contra Franca e Cerrado, serão nos dias 5 e 9 de janeiro de 2022.



