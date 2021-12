Fortaleza BC abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Rio Claro

Preço dos ingressos varia entre R$ 10 e R$ 100, com a possibilidade de meia solidária mediante a doação de um quilo de alimento; Sócios do Leão tem direito a acesso gratuito

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou, nesta quarta-feira, 29, o check-in e venda de ingressos para o primeiro jogo de 2022, contra o Rio Claro Basquete-SP, pela temporada 2021/2022 do NBB. O confronto acontece na próxima segunda, 3, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Sócios torcedores do Fortaleza têm acesso ao ginásio sem custos extras. A abertura do check-in segue um cronograma de hierarquia de acordo com o plano do torcedor. Adimplentes dos planos Conselheiro, Proprietário e Leão do Pici podem confirmar presença a partir das 10 horas. Quem paga o Leão de Aço, consegue fazer o check-in a partir das 12 horas, e sócios do Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera, podem garantir seus lugares às 14 horas.

Sobre o assunto NBB: no último confronto do ano, Fortaleza BC perde para o Flamengo por 91 a 74

Fortaleza Basquete Cearense realiza doações no Castelão para vítimas das chuvas na Bahia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ingressos para o jogo também já estão à venda através da bilheteria virtual, com preços que variam de R$ 10 a R$ 100. O clube ainda está disponibilizando a meia solidária, onde quem levar um quilo de alimento não perecível pode pagar o valor de meia em qualquer setor do ginásio. Os alimentos serão destinados a instituição "Lar das Crianças". Menores de 12 anos podem entrar gratuitamente.

Para ter acesso à arquibancada, é necessário estar com o ciclo de vacinação completo com as duas doses ou dose única. Todos precisam estar portando máscaras cirúrgicas, pff2 ou n-95.

Tags