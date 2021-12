NBB: no último confronto do ano, Fortaleza BC perde para o Flamengo por 91 a 74

Carcalaion saiu atrás do placar, esboçou reação no segundo quarto, mas não conseguiu manter o ritmo na etapa final e acabou derrotado pelo time rubro-negro. Equipe cearense chegou ao oitavo revés em 12 jogos e ainda não venceu como visitante na temporada

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) voltou à quadra na noite desta terça-feira, 21, para encarar o Flamengo-RJ, no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), pela temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). No último duelo do ano pela Liga, o Carcalaion acabou derrotado pela equipe rubro-negra por 91 a 74.

Com o resultado, a equipe tricolor chegou à oitava derrota em 12 jogos disputados na competição e ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, com apenas 33,3% de aproveitamento. Já a equipe carioca segue na vice-liderança da Liga, com 84,6% de aproveitamento. O escrete rubro-negro soma 11 vitórias em 13 partidas.

Mesmo derrotado, o FBC teve o cestinha da partida. Com 17 pontos, Mãozinha foi o maior pontuador do duelo. O ala também foi líder nos rebotes (9) pelo lado tricolor, ficando atrás apenas do pivô Faverani, do Flamengo, com 10. Destaque para o número de cestas de três pontos dos mandantes da disputa. Foram 13 acertos em 35 tentativas.

O Fortaleza BC marcou as duas primeiras cestas do confronto e abriu 4 a 0 logo no início do jogo, mas não conseguiu frear o ímpeto do Flamengo e foi dominado pela equipe carioca no primeiro quarto. O Rubro-Negro chegou a ter 14 pontos de vantagem e venceu a parcial por 25 a 16.

No segundo quarto, o Carcalaion melhorou defensivamente, passou a ganhar as disputas pelos rebotes e esboçou uma reação. O time comandado pelo técnico Alberto Bial contou com as entradas de Pedro Teruel e Ansaloni para diminuir a diferença para quatro pontos. Erros de execução no fim do período frearam a reação tricolor no segundo período, mas não impediram a vitória do escrete cearense na segunda parcial por 18 a 16. As equipes foram para o intervalo com vantagem de nove pontos para o Flamengo: 42 a 33.

Na volta do intervalo, os donos da casa retomaram o controle do jogo e não tiveram dificuldades para abrir vantagem e vencer o duelo. Com parciais de 26 a 21, no terceiro quarto, e 23 a 20, no último período, o Flamengo venceu o Fortaleza BC por 91 a 74.

O Carcalaion fará uma pausa de duas semanas e só voltará às quadras no dia 3 de janeiro, quando enfrenta o Rio Claro Basquete-SP, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE). Já o Flamengo, terá mais um confronto neste ano. A equipe rubro-negra visita o Cerrado Basquete na quinta-feira, 30, às 20 horas.

