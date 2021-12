Fortaleza Basquete Cearense realiza doações no Castelão para vítimas das chuvas na Bahia

O Fortaleza Basquete Cearense esteve presente na Arena Castelão, no Posto de Arrecadação de doações para o S.O.S Chuvas no Sul da Bahia, na tarde desta terça-feira, 28. A equipe levou donativos destinados às vítimas das enchentes ocorridas na Bahia.



A ação, em conjunto com a Cruz Vermelha, mobiliza a doação de alimentos, água, roupas, cobertores e calçados para a população que está sofrendo com as enchentes. Na ocasião, comissão técnica e atletas do Carcalaion interagiram com membros da Cruz Vermelha e staff da Arena Castelão.



Alberto Bial, treinador do time, destacou a importância das doações para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas. "Nesse momento de grande desgraça, de grande dificuldade que os baianos estão passando já aconteceu em várias regiões do Brasil. Essa ação da Arena Castelão, do povo cearense em ser solidário às essas pessoas que estão passando muita dificuldade”, reforça.



“A gente nem imagina o que é passar fome, desabrigado, ao relento e com falta de tudo. O mínimo que a gente pode fazer é trazer roupas, alimentos, água. Isso tudo vai ajudar esse pessoal a renovar e começar 2022 reconstruindo a vida deles. É o mínimo que nós podemos fazer como cearenses, completa Alberto Bial.



O público pode colaborar doando alimentos, água, roupas, cobertores, colchões, calçados e colchonetes. As doações podem ser realizadas nas bilheterias 1 e 2, em frente à rotatória da Avenida Alberto Craveiro com a Avenida Paulino Rocha, das 9 horas às 20 horas.



