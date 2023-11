Ouro, prata e bronze: confira as medalhas do Brasil no Pan-Americano 2023

Ao todo, foram 27 pódios com presença de brasileiros, ocupando a quarta posição de países com mais medalhas; confira todas elas e o quadro de medalhas

Na divisão dessas 27 medalhas, seis foram de ouro, 11 de prata e 10 de bronze. O Brasil ocupa atualmente a quinta posição no quadro de países com mais medalhas nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

Brasil no Pan-Americano: ouro



A natação e o skate foram as duas modalidades em que o Brasil ocupou o lugar mais alto do pódio. Na natação, houve quatro conquistas.

Guilherme Costa conquistou o ouro no 400m medley; Guilherme Santos no 100m livre masculino; Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro no revezamento 4x100m livre masculino; Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Ana Vieira e Stephanie Balduccini no revezamento 4x100m livre misto.

No skate, foi a vez de Rayssa Leal brilhar mais uma vez. A "Fadinha" ganhou a medalha de ouro no skate street feminino. No masculino, Lucas Rabelo conquistou o segundo ouro brasileiro no skate, na modalidade masculina do street.

Brasil no Pan-Americano: prata



Na natação e skate, os brasileiros foram de medalhas de prata, mas, desta vez, o taekwondo e a ginástica artística também foram motivos de comemoração.

Leonardo de Deus e Vinicius Lanza conquistaram medalhas na natação borboleta, 200m e 100m, respectivamente. Mafê Costa ganhou mais duas conquistas de prata para a natação, nos 200m e 400m.

No skate, além de Rayssa, o street feminino teve uma dobradinha brasileira no pódio. Pâmela Rosa conquistou a segunda posição. Raicca Ventura também ficou com uma medalha de prata no esporte, mas na modalidade de park. Augusto Akio fechou as conquistas de prata do Brasil no Skate, no park masculino.