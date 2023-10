Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Qual Lucas Rabelo campeão pan-americano é você hoje?

O Brasil teve um dia perfeito no skate street, neste sábado (21) em Santiago (Chile), nos Jogos Pan-Americanos. Após garantir o ouro na prova feminina com Rayssa Leal na parte da manhã, à tarde o destaque foi Lucas Rabelo, que também brilhou na Explanada de Deportes de Contacto para ficar no lugar mais alto do pódio.