Jogos Pan-Americanos: programação de hoje (23/10) e onde assistir

Nesta segunda-feira, 23, segue em curso a programação dos Jogos Pan-Americanos de 2023, que começaram no dia 20 de outubro com uma cerimônia de abertura em Santiago, no Chile, sede do evento neste ano. O Pan segue até o dia 15 de novembro. Jogos Pan-Americanos 2023: modalidades, horário e guia completo O torneio é um dos mais importantes do mundo e reúne os países que fazem parte do continente americano para a disputa de várias modalidades esportivas.