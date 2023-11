Pan-Americano: Diogo Soares conquista prata no individual geral da ginástica artística

O canadense Felix Dolci ficou em primeiro, com 82.531, e o Donnell Whitthenburg fechou o pódio 81.764. O outro brasileiro Arthur Nory, por sua vez, ficou em nono lugar na classificação geral, com 77.932.

Nesta segunda-feira, 23, o Brasil conquistou mais uma medalha nos Jogos Pan-Americanos, que acontece em Santiago, no Chile. O ginasta Diogo Soares conquistou prata, no individual geral masculino, com 81.865 pontos.

Antes juntos, os brasileiros venceram a medalha de bronze na disputa de equipes masculina. Além de Nory e Diogo Soares, o time contou com Bernardo Miranda, Patrick Sampaio e Yuri Guimarães, e somou 245.394 pontos. Arthur Nory, inclusive, foi o destaque do Brasil, somando 14.633 pontos, na prova do salto, que garantiu o pódio para o Brasil ao somar 14.633 na prova do salto.

Boxe: Keno Marley avança à semi e garante medalha

O Brasil tem uma medalha garantida no boxe masculino. Keno Marley venceu o colombiano Hurtado, por 5 a 0, em sua estreia. O atleta, agora, luta por uma vaga nas Olimpíadas de Paris de 2024.