Pan: Brasil vai à semi do vôlei feminino; Felipe Neves consegue bronze no esqui aquático

Agora, as brasileiras esperam os resultados das outras partidas para conhecer sua adversária nas semis, em confronto marcado já para quarta-feira, 25. A final do vôlei feminino está marcada para quinta, 26, às 20 horas (de Brasília).

Comandadas pela oposta Sabrina Machado, que foi a maior pontuadora da partida com 17 acertos, as brasileiras conseguiram manter o 100% de aproveitamento na Arena Parque O'Higgins. O time havia vencido Cuba e Argentina por 3 a 0 nas últimas partidas.

As atletas do vôlei brasileiro voltaram a quadra na manhã desta segunda-feira, 23, para mais uma partida nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago, no Chile. Desta vez, a equipe bateu Porto Rico por 3 sets a 0 (25/15, 25/22 e 25/21) e garantiu a classificação direta para a semifinal.

Brasil x Porto Rico: o jogo

Favorito no confronto, o Brasil conseguiu aplicar sua superioridade no primeiro set e conseguiu impor seu ritmo sem grandes sustos. As porto riquenhas desperdiçaram muitos saques e facilitaram o trabalho das comandadas pelo técnico Paulo Coco.

Já no segundo, as adversárias endureceram o jogo e ficaram na cola durante todo o set. Apesar do Brasil ter apresentado um desempenho inferior, quem fez a diferença foi Sabrina, sendo decisiva para colocar a bola no chão de Porto Rico.

A dinâmica foi parecida no terceiro set, mas com o Brasil conseguindo abrir uma boa vantagem no final para fechar a partida em 3 a 0.

Felipe Neves é bronze no esqui aquático

A primeira medalha do Brasil no terceiro dia do Pan-Americano veio com o esqui aquático slalom. Felipe Simioni Neves terminou na terceira colocação e garantiu o bronze nesta segunda.

Na prova, o brasileiro conseguiu a marca de 4.00/58/10.75 em sua apresentação. O estadunidense Nathan Smith foi que levou o ouro. Já o dominicano Robert Pigozzi acabou ficando com a prata.