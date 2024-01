Dorival Júnior exalta chance de assumir seleção brasileira: "Não é um convite, é um chamado"

Dorival Júnior foi apresentado nesta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, como novo técnico da Seleção Brasileira. O treinador rescindiu seu contrato com o São Paulo, clube com o qual conquistou a Copa do Brasil no ano passado, e agora terá a missão de conduzir o processo de reconstrução do time canarinho, que ocupa somente a sexta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Seu vínculo à frente da Amarelinha é válido até dezembro de 2026.

Dorival Júnior foi a escolha de Ednaldo Rodrigues para assumir a Seleção Brasileira após o desligamento de Fernando Diniz. O presidente da CBF reassumiu o cargo após liminar concedida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e teve como uma de suas primeiras atitudes promover a troca no comando técnico da Amarelinha.

“O contato com o presidente foi feito no final da semana anterior. Para mim, foi uma satisfação, um prazer estar chegando a um momento como esse da minha vida e da minha carreira à frente da Seleção Brasileira. Com relação à instabilidade [política], é uma área que não entro. Tenho a confiança do presidente. A partir de agora estou com a missão de preparar a equipe, ganhar jogos, buscar os melhores resultados possíveis e voltar a uma posição para se classificar bem para uma Copa do Mundo e, quem sabe, ter uma grande conquista. Me preparei muito para que isso aconteça e tenho uma convicção muito grande que a Seleção Brasileira irá alcançar todos os seus objetivos”, disse Dorival Júnior.