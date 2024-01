Após saída de Dorival, São Paulo fecha a contratação do técnico Thiago Carpini

Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo . A contratação do substituto de Dorival Júnior foi confirmada nesta quinta-feira. A expectativa é a de que o treinador chegue nesta sexta já para comandar o primeiro treino à frente da equipe.

A diretoria, que entrevistou diferentes profissionais, acredita que as boas campanhas realizadas pelo jovem técnico à frente do Água Santa, vice-campeão paulista, e Juventude, vice-campeão da Série B, o credenciam para assumir o time atual campeão da Copa do Brasil.

Os desafios para Carpini serão grandes no São Paulo. O primeiro acontece já no começo do próximo mês, no confronto da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras. O clube também volta a disputar a Libertadores em 2024 após dois anos longe do torneio, que faz parte do seu DNA.

Por ter contrato com o Juventude válido até o fim de 2024, Thiago Carpini deixará o clube gaúcho mediante o pagamento de sua multa rescisória, de R$ 1 milhão, valor que será desembolsado pelo São Paulo.





Histórico do comandante