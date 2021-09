São Paulo x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre São Paulo e Atlético Goianiense será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam hoje, domingo, 19 de setembro (19/09), pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O São Paulo é o 16ª colocado do Brasileirão com 22 pontos somados em 19 partidas disputadas. São cinco vitórias, sete empates e sete derrotas na competição, sendo dois triunfos, dois reveses e quatro igualdades como mandante.

Já o Atlético Goianiense está na 10ª colocação por conquistar 26 pontos em 19 partidas disputadas. São sete vitórias, três empates e nove derrotas na competição, sendo três triunfos e sete reveses como visitante.

São Paulo x Atlético-GO ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021

São Paulo x Atlético-GO

Escalação provável

São Paulo

Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinicius, Reinaldo, Luan, Liziero e Gabriel Sara; Éder e Rigoni.

Atlético-GO

Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Arnaldo, Baralhas, Willian Maranhão e Natanael; Brian Montenegro e Rickson.

Arbitragem



Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Quando será São Paulo x Atlético-GO

Hoje, domingo, 19 de setembro (19/09), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Atlético-GO



Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

