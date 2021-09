Internacional x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Fortaleza duelam hoje, domingo, 19 de setembro (19/09), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Internacional e Fortaleza duelam hoje, domingo, 19 de setembro (19/09), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. O Tricolor do Pici iniciou a rodada na 4ª colocação com 33 pontos conquistados em 20 jogos. São nove vitórias, seis empates e cinco derrotas. Já o Colorado ocupa a 9ª posição com 26 pontos somados em 19 partidas.



Sobre o assunto Felipe não viaja para Porto Alegre e desfalca Fortaleza contra o Internacional

Titi projeta duelo entre Fortaleza e Internacional e ressalta: "Jogo muito importante para nós"

CBF oficializa data e horário do sorteio da ordem dos mandos das semifinais da Copa do Brasil

Internacional x Fortaleza: onde assistir à transmissão ao vivo

O jogo entre Internacional e Fortaleza será transmitido pelo serviço de canal pago, Premiere. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horário e local do jogo:



A partida entre Internacional e Fortaleza irá ocorrer às 11 horas (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Escalação provável:



Internacional-RS

4-5-1: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Mauricio; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Marcelo Benevenuto, Titi e Matheus Jussa; Yago Pikachu, Ronald, Éderson, Lucas Lima e Lucas Crispim; Robson e David (Ángelo Henríquez). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Arbitragem do jogo:



A partida será comandada pela árbitra FIFA Edina Alves Batista. Ela terá Neuza Ines Back e Leila Naiara Moreira da Cruz como assistentes. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

Tags