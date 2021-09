F1: não haverá corrida neste domingo, 19; saiba quando será o GP da Rússia

Neste fim de semana, 18 e 19 de setembro, não haverá treinos ou corrida de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Rússia de F1 irá ocorrer no Circuito de Spa-Francorchamps, no fim deste mês

Não haverá treino ou prova de Fórmula 1 neste fim de semana, 18 e 19 de setembro. O Grande Prêmio da Rússia de F1 irá ocorrer no circuito do Autódromo de Sóchi, no dia 26 de setembro (26/09), domingo.

Na sexta-feira, 24, e no sábado, 25, os competidores participarão de treinos e classificatórias. Os eventos terão transmissão ao vivo em rede aberta de TV, no canal Band. Além disso, serão transmitidos online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

GP da Rússia de F1

O finlandês Kimi Raikkonen deve estar de volta ao Campeonato durante o GP da Rússia, após se recuperar da Covid-19. Ele anunciou seu retorno nessa segunda-feira, 13, pelas redes sociais. "Está tudo bem comigo, nos vemos no próximo GP!", escreveu. Ele não participou das últimas duas provas, nos GPs da Holanda e da Itália.

Lewis Hamilton também deve comparecer à disputa no Autódromo de Sóchi. Após a colisão em Monza, Itália, entre o britânico e Max Verstappen, seu estado de saúde está positivo, segundo Andrew Shovlin, porta-voz da Mercedes. "Tenho o prazer de dizer que ele está bem, embora ainda esteja com dor no pescoço", explicou.

